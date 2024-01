PESCINA. TERMINATA LA RETE FOGNARIA IN VIA PIGNANICI SI RISOLVE COSÌ IL PROBLEMA ALLAGAMENTI IN VIA ROMOLO TRANQUILLI

Iniziati i lavori per il raddoppio fognario in via Del Caravaggio e in via Berardo Iulianella

In attesa progettazione della rete fognaria in località Terramozza

Probabilmente sono servizi che la comunità chiede da anni, questa amministrazione è riuscita a dare una risposta concreta.

“ Si ringrazia il CAM e la Provincia per aver ascoltato le nostre istanze”, ha spiegato l’assessore Luigi Soricone. “Sappiamo benissimo che c’è ancora molto da fare e noi ce la metteremo tutta. Sicuramente non sono opere visibili, ma sono servizi fondamentali per i cittadini”.