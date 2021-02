PESCINA. TROVATI BOCCONI AVVELENATI, INVITO A PRESTARE ATTENZIONE AI PROPRIETARI DI ANIMALI DOMESTICI

Ancora bocconi avvelenati nella marsica. Dopo i casi di Avezzano e Trasacco, alcuni bocconi sono stati rinvenuti anche a Pescina.

“ A tutti coloro che possiedono cani o gatti domestici:

In zona Via Armentani, via Centrale e via Annutelli (Pescina) sono stati trovati gatti morti con evidenti segni dovuti ad avvelenamento.

Stiamo facendo le verifiche del caso su tutto il territorio ma come sappiamo con più occhi si vede meglio…

Si raccomanda la massima attenzione e di segnalare qualsiasi cosa di sospetto.

Grazie della collaborazione” questo il post con il quale si è lanciato l’allarme.