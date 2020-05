PETIZIONE PER RIAPRIRE I PRONTO SOCCORSO DELL’OSPEDALE DI TAGLIACOZZO E PESCINA H24

“Abbiamo ricevuto da ieri mattina numerose richieste da cittadini che volevano sostenere la nostra petizione per chiedere la riapertura dei Ppi di Tagliacozzo e Pescina h24”, ha commentato il sindaco di Sante Marie, Lorenzo Berardinetti, “ma si trovano impossibilitati a raggiungerci per firmare. Per questo d’intesa con il consigliere consigliere, Lorenzo Colizza, abbiamo deciso di avviare anche una raccolta firme virtuale che sarà complementare a quella cartacea che ha già avuto il sostegno di centinaia di cittadini”.

Ecco il link alla petizione

https://www.change.org/p/marco-marsilio-riapertura-h24-del-pronto-soccorso-di-tagliacozzo-e-pescina?recruiter=40946786&utm_source=share_petition&utm_medium=whatsapp&utm_campaign=petition_dashboard&recruited_by_id=fb9f3830-749e-0130-1808-38ac6f16cbb1&fbclid=IwAR3p8NJR3nclkBwZo6mQSdinHAEf2ui2gbzDhG1GIvJ62dMrwJ0qp8JOxq8