PIANOLA. ETERNIT GETTATO IN STRADA, ARRIVA LA DENUNCIA DEI RESIDENTI

L’inciviltà non ha mai limiti soprattutto quando si parla di rifiuti. A Pianola, frazione di L’Aquila, qualcuno, nelle ore notturne, ha preso l’abitudine a disfarsi di rifiuti, anche pericolosi, come eternit ecc. non pensando al danno che arreca all’ambiente e soprattutto alla salute degli abitanti della zona.

“ Ogni giorno”, ci scrive un abitante della zona, “esco a passeggiare per le amene stradine di Pianola, frazione di L’Aquila. Da circa un mese qualche incivile, nel cuore della notte, ha gettato dell’ eternit frantumato dietro i cassonetti posti lungo via Mausonia, di fronte a via del Paradosso III. Nel corso di questo mese sono stati ritirati tutti i rifiuti ” irregolari” gettati lì ( materassi, lettiere, ecc..) ma l’ eternit resta. L’ erba ormai è cresciuta tutta intorno. Comprendo che lo smaltimento è complesso è costoso…. e quindi? Tutto il quartiere e tutti i podisti dovranno continuare respirare l ‘ asbesto per anni?!”

Trattandosi di materiale pericoloso è necessario ed urgente un intervento di bonifica dell’area e magari, una maggiore presenza di controlli per arrivare, magari, al o ai responsabili di questo scempio e che vengano sanzionati a norma di legge.