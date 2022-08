Travolti da un’ auto mentre erano in bicicletta. il fatto è accaduto verso le 4 del mattino a Pineto. Sfortunate protaginiste dei questa vicenda, due ragazze di 22 anni e un giovane di 21 che andavano in biciletta sulla Statale 16. Le condizioni di una ragazza sono risultate grave ed è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Teramo.