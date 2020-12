Prendere casa in affitto: alcuni consigli utili

Le ragioni che possono spingere a cercare un appartamento in affitto sono innumerevoli, dalle questioni lavorative a quelle personali.

Prima di mettersi alla ricerca o sottoscrivere il contratto, però, è importante considerare alcuni aspetti legati all’immobile, in modo da evitare cattive sorprese o situazioni spiacevoli.

Il primo riguarda certamente il budget. Il valore dei canoni d’affitto non è uguale per tutti gli appartamenti o in tutte le zone di una città, ma dipende da numerosi fattori, come la posizione dell’immobile e le sue caratteristiche, e spesso i costi possono spaziare da poche centinaia fino a diversa migliaia di Euro.

Partire alla ricerca di un nuovo appartamento o sottoscrivere un contratto senza essersi prefissati un budget potrebbe esporre al rischio di non poter sostenere la spesa.

Questo vale soprattutto se si tiene conto del fatto che al canone d’affitto bisogna poi aggiungere anche le spese relative alle utenze, a eventuali lavori di ordinaria amministrazione, e al proprio sostentamento.

Gli esperti hanno fissato, in tal senso, una soglia massima da destinare all’affitto di un immobile pari al 30% del proprio reddito, in modo da riuscire a garantire la sostenibilità della spesa anche in presenza di eventuali contrattempi.

Un altro fattore da valutare riguarda la zona in cui cercare il proprio appartamento, tenendo conto della prossimità al luogo di lavoro, dei servizi presenti, dei collegamenti con il centro città o i luoghi di maggiore interesse.

Anche la conoscenza della zona e la sua vivibilità sono aspetti da considerare prima di mettersi in cerca di un immobile in affitto.

Infine, dopo aver individuato le case di maggior interesse è importante effettuare almeno un sopralluogo per accertarsi direttamente delle condizioni in cui versa l’appartamento.

In questa fase è necessario informarsi anche delle spese condominiali o eventuali extra da pagare, in modo da valutare tutti i costi in funzione del proprio budget e leggere attentamente le condizioni riportate nel contratto, assicurandosi che non venga tralasciato nulla e che sia tutto riportato nero su bianco.

Insomma, cercare un appartamento in affitto richiede tempo e impegno, soprattutto se si sceglie di muoversi in autonomia senza affidarsi ad alcun professionista intermediario.

Una buona soluzione, però, può essere quella di utilizzare una piattaforma online specializzata in affitti da privati.

