IL PRESIDENTE DEL SENATO CASELLATI INCONTRA I VERTICI DI CNA, CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI

Il Presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati ha ricevuto oggi a Palazzo Giustiniani i vertici di CNA, Confartigianato, Casartigiani. All’incontro hanno preso parte il Presidente di CNA Daniele Vaccarino e il Segretario Generale Sergio Silvestrini, il Presidente di Confartigianato Marco Granelli e il Segretario Generale Vincenzo Mamoli, il Direttore Generale di Casartigiani Nicola Molfese.

I rappresentanti delle tre Confederazioni, nell’evidenziare l’importanza del ruolo di propulsore economico e di garante della coesione sociale che l’artigianato e le piccole imprese svolgono nel Paese, hanno espresso al Presidente Casellati l’auspicio di trovare nel Parlamento l’attenzione e la capacità di ascolto necessarie per consentire agli imprenditori di superare la drammatica fase di crisi e di contribuire al rilancio dello sviluppo.

In questi mesi così difficili – hanno sottolineato – le nostre Confederazioni sono state al fianco delle imprese e delle comunità, mettendo in campo anche gli strumenti di sussidiarietà e di solidarietà propri dell’artigianato per offrire risposte alle gravi difficoltà vissute dagli imprenditori. Con senso di responsabilità e partecipi dell’interesse generale del Paese, intendiamo ora contribuire alla costruzione delle condizioni per la ripresa economica. In questo senso, l’interlocuzione con le istituzioni e il Parlamento è preziosa e indispensabile per soddisfare le ineludibili istanze dei nostri imprenditori e individuare i percorsi di una ripartenza che facciano leva sui valori storici e culturali dell’artigianato italiano e sulle sue capacità di innovazione e di sostenibilità economica, sociale e ambientale.