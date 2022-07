Un grave incidente si è verificato ieri a Pretoro. A perdere la vita Sergio Simone 76 anni, l’uomo era in sella sul suo scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un furgone.

Il 76enne è deceduto sul colpo, inutili i tentativi di soccorso da parte del personale del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.