Primo LP di Don Antoniu Petrescu

Dopo due anni di “silenzio discografico” ritorna alla ribalta “Don Elvis” che tiene subito a precisare l’originalità e la diversità del LP che propone, dai precedenti album sia per i contenuti che per il nuovo modo di presentarsi cioè come Antoniu Petrescu, persona consacrata a Dio che porta avanti la sua passione, la musica. Il lato A contiene canti e inni religiosi ed è questa la novità , l’autore intende con questo LP mettere in evidenza l’identità sacerdotale che traspare fin da subito guardando la cover . Tra i vari brani spicca l’inedito composto in onore a Santa Sabina patrona della diocesi dei Marsi. Il lato B del vinile invece propone un repertorio country , genere musicale che lo ha accompagnato e contraddistinto nel panorama musicale in questi ultimi anni. Come nasce questo lavoro discografico? “Gli eventi degli ultimi due anni mi hanno portato ad un lavoro di introspezione, ho imparato a dare importanza e peso ai problemi reali della vita, a sbarazzarmi delle cose superflue evitando considerazioni sterili laddove le situazioni o le persone mi coinvolgevano, infine ad impegnarmi con più slancio nella mia missione di evangelizzatore. Ripensando a tutte le vicissitudini e all’assurdità del periodo storico che stiamo attraversando vorrei poter parafrasare Dostoevskij affermando che “ La musica salverà il mondo“ !

Dopo il silenzio, ciò che meglio descrive l’inesprimibile è la musica, e il tempo del cosiddetto lockdown l’ho sfruttato in questa direzione: a volte, nella musica si trovano le risposte che cerchi, quasi senza cercarle. E anche se non le trovi, almeno trovi quelli stessi sentimenti che stai provando. Qualcun altro li ha provati” è quanto dichiara. Doveroso ringraziare il team che ha collaborato alla realizzazione del vinile , lo studio di registrazione Fonorecord nella persona di Emiliano Bucci , gli artisti, i grafici, e la produzione Shelve. Don Antoniu attualmente è parroco delle parrocchie di Forme e Castelnuovo nonché cappellano del santuario dedicato a Santa Lucia.