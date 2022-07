Un pullman ha preso fuoco sulla carreggiata sinistra della A25, al km 109,6. In salvo conducente e passeggeri, che sono stati prelevati da un bus sostitutivo. VVF e squadra antincendio SdP in azione per estinguere l’incendio.

Per agevolare le operazioni è temporaneamente chiusa la tratta Aielli/Celano – Pescina, con uscita obbligatoria ad Aielli/Celano per il traffico proveniente da Roma.

SEGUIRA’ AGGIORNAMENTO