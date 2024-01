Artista

ANGELA DONATO

Titolo

QUANDO DI NOTTE

Licenza / Distribuzione

MARIKA RECORDS

Genere

Pop

ISRC

Vedi label copy

Clicca qui per aprire la cartolina

NUOVA PROPOSTA MUSICALE

QUANDO DI NOTTE | il nuovo singolo di ANGELA DONATO

BIOGRAFIA

Angela Donato è una cantante italiana che ha partecipato a diverse manifestazioni musicali e televisive.

COM’E’ NATA LA PASSIONE PER LA MUSICA?

“La passione per la musica l’ho sempre avuta fin da bambina. I miei genitori mi portavano a fare diversi concorsi sia in Liguria che nel basso Piemonte riscuotendo discreti successi ” racconta Angela ” Poi all’età di 18 anni mi ritirai dal canto fino a quando ho deciso di riprendere diventando così una cantate pop”.

PROGETTI FUTURI

I progetti futuri prevedono la promozione del nuovo singolo “Quando di notte”, interviste e la partecipazione a trasmissioni musicali televisive.

In rotazione radiofonica in Italia e all’estero dal 9 gennaio “Quando di notte” è disponibile in tutti gli store musicali digitali, in TV e in diversi programmi musicali tra cui Spazio Musica, programma tv ideato e prodotto da Francesco Lacalamita.

DESCRIZIONE DEL BRANO

“Quando al mattino ti svegli e ti accorgi che i sogni più che raccontare delle storie, ti hanno lasciato dentro delle senzazioni che ti portano a fare domande su quello che senti e vedi dentro ed intorno a te” spiega Angela “domande sulle tue paure ed i tuoi desideri, parli con l’altro ma in realtà stai parlando soprattutto con te stesso”.

ANGELA DONATO SUI SOCIAL

Angela Donato è attiva sui social: la potete trovare su Facebook, Instagram, Twitter e sul suo canale YouTube!

Vi invitiamo a seguirla sui social per rimanere sempre aggiornati per quanto riguarda le interviste e i prossimi progetti musicali!