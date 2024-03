Una ragazza abruzzese di 20 anni è stata trovata senza vita in un B&B a Bologna. La 20enne, originaria di Vasto, si trovava a Bologna per motivi di studio, il corpo della giovane è stato trovato tra venerdì e sabato. Non si conoscono le cause del decesso, gli inquirenti stanno valutando tutte le ipotesi, tra queste anche quello del gesto volontario, sembrerebbe che vicino il corpo della giovane sia stata rinvenuta anche una lettera.