RAIANO. 61ENNE DISPERSA, IN CORSO LE RICERCHE. IN AZIONE ANCHE LE UNITÀ CINOFILE

Stava camminando con la sorella lungo un sentiero vicino l’Eremo di San Venanzio, a Raiano (Aq) quando ad un tratto si è allontanata, facendo perdere le sue tracce. Si tratta di una donna di 61 anni, le cui iniziali sono L.D.M., residente a San Valentino in Abruzzo Citeriore (Pe), affetta da alcune patologie.

La sorella l’ha cercata, ma vedendo che non faceva ritorno, ha denunciato la scomparsa ai Carabinieri, che hanno subito attivato il protocollo della ricerca dei dispersi in montagna, allertando il Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo, subito intervenuto sul luogo in cui la donna ha fatto perdere le sue tracce con una squadra di terra, partita dalla stazione di Sulmona e con le unità Cinofile, i cani di ricerca in superficie e il cane molecolare.

Sul luogo delle ricerche sono giunti anche i Vigili del Fuoco, con un cane da ricerca e i Carabinieri con i cani dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri.

Le ricerche sono tuttora in corso, la donna di corporatura normale, ha i capelli bianchi e indossa un pantalone scuro, una giacca blu, una borsa a tracolla e una collana con le chiavi di casa.