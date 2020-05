RAIANO. INCIDENTE STRADALE, PERDE LA VITA MOTOCICLISTA 49ENNE

Stava attraversando le gole di San Venanzio sulla Tiburtina, quando per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo della sua moto finendo contro il guard rail.

A perdere la vita un motociclista di 49 anni originario di Chieti, sul posto sono intervenuti i carabinieri di Raiano, il 118 ed un eliambulanza, soccorsi allertati da alcuni automobilisti che stavano transitando lungo la stessa strada. Inutili i tentativi di rianimare l’uomo per il quale purtroppo non cera più nulla da fare.