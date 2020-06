RAPINA IN FARMACIA AD AVEZZANO: FERMATO UN 33ENNE DI ORIGINI CAMPANE

AVEZZANO, (AQ). I militari del nucleo operativo della compagnia carabinieri di Avezzano, coordinati dal comandante Pietro Fiano, hanno fermato nella scorsa notte F.E. classe 87. Sarebbe, in base a quanto ricostruito dai carabinieri, il responsabile della rapina a mano armata perpetrata ieri nella farmacia Di Gregorio in via Sturzo ad Avezzano. Al momento del fermo, indossava gli stessi abiti descritti dalle vittime della rapina, inoltre in macchina aveva un taglierino e una mascherina corrispondenti a quelli usati dal rapinatore.