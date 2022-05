RCGLOBALSERVICE, SOLIDA REALTÀ E IMPORTANTE PUNTO DI RIFERIMENTO IMPRENDITORIALE DEL TERRITORIO

Un progetto ed una passione che hanno trasformato un sogno in una realtà produttiva importante del territorio. È la storia Rcglobalservice srls, di Andrea Ciofani, impresa che opera nel settore delle pulizie e igiene ambientale .

Un’intuizione e una passione che ha consentito a Ciofani, di trasformare un’attività territoriale in un’impresa che si è imposta sul mercato nazionale con il suo servizio di Pulizia e igiene ambientale.

Con oltre 400 mezzi, tra lavapavimenti, spazzatrici e attrezzature tecnologiche per le pulizie di qualsiasi ambiente, tutti rigorosamente nuovi e che vengono rinnovati e sostituiti ogni 4 anni per fare posto a quelli più moderni e innovativi, la Rcglobalservice srls conta oggi circa 300 collaboratori ed è un’azienda in continua crescita.

“ Una cosa a cui tengo molto sono i miei collaboratori”, ha spiegato Ciofani. “ Sono loro con il loro impegno, serietà, professionalità e dedizione che mettono a disposizione dei nostri clienti dandoci così modo di poter crescere con più facilità. Un appello che mi sento di fare a molti imprenditori è quello di coinvolgere più possibile i collaboratori in azienda così da farli sentire parte integrante e in famiglia, prosegue il giovane imprenditore.

“ Gli investimenti degli ultimi anni riguardano anche la crescita strutturale e organizzativa dell’azienda a partire dal personale aumentato del 130%. I risultati sono molto positivi, la nostra azienda è in continua crescita oltre sul nostro territorio ma anche a livello nazionale, una crescita che può essere attribuita alla continua innovazione e contatto diretto con i clienti, sulla quale abbiamo costruito un servizio efficiente e funzionale. Coerentemente con la nostra filosofia aziendale abbiamo selezionato anche nostri partner non solo per la qualità della loro offerta, ma per la qualità del materiale e la loro tempestività nel risolvere le nostre esigenze e quelle del cliente stesso”.