REGIONE ABRUZZO NUOVI STRUMENTI SALVAVITA PREZZARIO 2022, NUOVI STRUMENTI PER INCREMENTARE IL LIVELLO DI SICUREZZA DELLE STRUTTURE PUBBLICHE, CIVILI E INDUSTRIALI

E’ stato recentemente pubblicato il nuovo prezzario 2022 della Regione Abruzzo, oltre all’aggiornamento dei prezzi sono state inserite delle nuove voci in base al progresso della tecnica. Nuovi componenti atti a garantire la salvaguardia della vita umana, tra questi è stato inserito anche il sistema porta antisismica, tecnologia salvavita Made in Abruzzo. Un progresso della tecnica rivoluzionario che conferisce nuove prestazioni a porte ed infissi. Non più porte che si bloccano in caso di eventi calamitosi, il sistema anti-incastro, infatti, permette ad esse di mantenere la piena funzionalità qualora le strutture subiscano delle deformazioni.

Da poco la suddetta tecnologia è oggetto di vari emendamenti presentati in Senato in aggiornamento delle misure di sicurezza nel testo unico sicurezza tuttora in discussione.

Il sistema Porta AntiSismica viene prodotto da varie aziende presenti sul territorio nazionale nelle versioni porta interna, porta blindata e porta tagliafuoco tutte con la funzione anti incastro. La paternità del sistema

è tutta abruzzese. Il suo inventore è un avezzanese, Luca Fallaolita, il quale con caparbietà ha saputo affrontare gli innumerevoli ostacoli riuscendo in pochi anni a passare da un’idea ad un prodotto distribuito in tutto il mondo. E’ possibile trovare le nuove voci sul sito della Regione Abruzzo, prezzario 2022 nelle pagine 312,313,317,321,322,466,471.

Tale tecnologia salva-vita è una miglioria tecnica in grado di valorizzare notevolmente il lavoro di progettisti e imprese e di facilitare l’aggiudicazione dei bandi attraverso l’incremento del punteggio finale.

A cura di: Team rapporti stampa e rapporti istituzionali per LF System Italia Srl