RINFORZO IN PRIMA LINEA PER L’ISWEB AVEZZANO RUGBY: INGAGGIATO IL PILONE ITALOARGENTINO DAGO PAIS, EX CUS TORINO

Dopo aver confermato in blocco lo staff tecnico, con l’aggiunta di Roberto Vernieri che si occuperà della formazione dei preparatori atletici di tutte le categorie, l’Isweb Avezzano Rugby è al lavoro sul mercato per rafforzare la rosa di giocatori a disposizione di mister Vincenzo Troiani. Oltre al ritorno in giallonero di Dario Basha, il club annuncia l’arrivo di Dago Pais, pilone sinistro italoargentino che lo scorso anno ha indossato la maglia del Cus Torino nel campionato di Eccellenza.

Un rinforzo in prima linea importante, che puntella un reparto già competitivo, vero punto di forza della squadra abruzzese. Pais, classe 2000, 183 centimetri per 110 chili di peso, è un giocatore versatile in grado di ricoprire i ruoli di pilone sinistro, tallonatore e terza linea. Solido in difesa e nel pack, vanta esperienze in Francia, Spagna e in Argentina, dove è nato.

Queste le sue prime parole: “Farò del mio meglio per raggiungere gli obiettivi del club. Penso che sia un progetto molto ambizioso e competitivo, motivo per cui ho scelto di unirmi a questo team. Un saluto a tutti i tifosi dell’Isweb Avezzano Rugby, spero di vedervi presto!”