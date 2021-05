Ritrovato da poche ore l’uomo disperso tre giorni fa a Vico del Gargano, in Puglia. Importante il supporto del Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo, che ha partecipato alle ricerche con il proprio cane molecolare e il suo conduttore partiti ieri per raggiungere Vico del Gargano, in provincia di Foggia.