Primo caso sospetto di Coronavirus a Roma, ieri in via Cavour il personale del 118 è intervenuto in un albergo della zona per soccorrere un turista cinese da pochi giorni arrivato nella capitale.

Subito scattate le procedure previste per i casi sospetti da Coronavirus, personale dell’ambulanza del 118 intervenuto con tute e mascherine, l’uomo è stato trasportato all’ospedale Spallanzani per gli accertamenti del caso.