ROMA, NUOVO FOCOLAIO ALLA GARBATELLA DI CORONAVIRUS: SEGNALATI 17 NUOVI CASI

Diciassette nuovi casi rilevati riferibili al cluster covid 19 del palazzo occupato di piazza Attilio Pecile in zona Garbatella a Roma. Tra i nuovi positivi, venuti fuori oggi, anche due bambini. Sono stati «tutti trasferiti presso altre strutture dedicare – spiega l’Asl – al momento non ci sono casi positivi all’interno della struttura».E intanto la Asl Roma 1 ha reso noto che sono stati trovati tre nuovi casi positivi di cui due tecnici del Centro Rai di Saxa Rubra (in corso indagine epidemiologica, eseguiti 70 test), riferibili al cluster dell’Irccs San Raffaele Pisana”.Una famiglia che vive nel palazzo è risultata positiva a Covid ed è stata subito trasferita all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Palidoro. Sono stati eseguiti i tamponi e i test sierologici a tutti i presenti della struttura. Il palazzo è stato già da ieri isolato e gli agenti del commissariato Colombo hanno transennato l’area.