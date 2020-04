ROMA, RUMENO 36ENNE ACCOLTELLA UN ANZIANO PER UN ACCENDINO

Uno straniero di origine rumena ha accoltellato e picchiato selvaggiamente un anziano alla fermata dell’autobus in piazza Sempione. La vittima si è salvata grazie all’intervento della polizia e al tessuto pesante della giacca che ha fatto da barriera contro le coltellate. Il motivo di questa orrenda aggressione è stato che l’uomo non aveva un accendino da dare all’immigrato. Il romeno, risultato in seguito essere un 36enne già noto alle forze dell’ordine per numerosi reati contro la persona e il patrimonio, è stato bloccato dai poliziotti in borghese del commissariato Esquilino che si trovavano in zona in un servizio di prevenzione e repressione dei reati. Appena si sono accorti di quanto stava accadendo, gli agenti sono subito entrati in azione riuscendo a bloccare il giovane e a disarmarlo, ponendo così fine alla violenza. Nel corso degli accertamenti di rito è emerso che lo straniero era stato colpito anche dal divieto di dimora nel comune di Roma. E così, l’immigrato è stato dichiarato in stato di arresto e portato nel carcere romano di Regina Coeli. L’accusa a cui dovrà rispondere davanti al giudice è molto grave: tentato omicidio.