ROSETO. MUORE PER UN MALORE MENTRE E’ IN ACQUA CON GLI AMICI

Stava parlando tranquillamente con gli amici mentre era in acqua, quando improvvisamente si è sentita male.

E’ morta così E.N.G. donna di 66 anni di Verona in vacanza a Roseto, immediati sono scattati i soccorsi, il medico del 118 arrivato sul posto ha tentato di tutto, ma per la donna purtroppo non c’è stato nulla da fare, il malore che l’ha colpita è stato fulminante.