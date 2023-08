RUNNERS AVEZZANO: BUONA LA PRIMA!

Grande successo per la prima edizione del “Trail della Cuna” disputatosi domenica 6 agosto a San Pelino di Avezzano; un percorso di media montagna di 12 km e 200 metri per la gara master, che ha visto la partecipazione di ben 84 atleti provenienti da diverse località dell’Abruzzo e non solo, richiamando società sportive dalle regioni limitrofe di Lazio, Marche, e anche dall’Emilia Romagna. E come non dedicare uno spazio anche ai 40 partecipanti della gara/passeggiata non competitiva di 6 km, e ai numerosissimi baby runners che si sono cimentati nella corsa lungo le vie di San Pelino; è quanto si legge in una nota a firma del Presidente della Runners Avezzano Avv. Gino Belisari che esprime enorme soddisfazione per l’ottima riuscita di questa prima edizione.

Soddisfazione soprattutto per gli obiettivi che la Runners si era posta e che sono stati raggiunti oltre ogni più rosea aspettativa. Innanzitutto per il numero degli iscritti, ben 150 persone che in una domenica di Agosto hanno riempito le strade di San Pelino e hanno avuto modo di apprezzare il paesaggio circostante, peraltro ricco di storia, visto che la gara è stata corsa su un tratto del vecchio tracciato della Via Romana che, partendo da Alba Fucens collegava i paesi rivieraschi del Lago Fucino per giungere nella Valle della Cuna, ovvero “la Culla” così chiamata sin dai tempi dei Romani per la sua particolare conformazione. Inoltre, ancora una volta, tutta la Runners, il direttivo ed i volontari, hanno dato prova di grande abilità ed efficienza nell’organizzazione di eventi di questo genere. Per questo vorrei ringraziare tutti gli iscritti di questo fantastico gruppo, oltre che per gli strepitosi risultati di gara conseguiti, anche per la loro vicinanza e supporto alla realizzazione del Trail. Un ringraziamento doveroso anche al Comitato Feste Patronali di San Pelino per la cura di ogni dettaglio, dalla consegna dei pacchi gara, al presidio degli incroci e di alcuni tratti più insidiosi del percorso, al ristoro finale. Ringrazio anche il Rotary Club di Avezzano e tutti i 30 gruppi sportivi che hanno valorizzato con la loro presenza e con i loro risultati agonistici questa prima edizione del Trail della Cuna, rinnovando la loro presenza per il prossimo anno.

Ed è proprio questa la promessa con cui il Presidente della Runners Avezzano ci saluta, ovvero quella di ripetersi senza dubbio per il prossimo anno, con la seconda edizione del Trail, con tante altre novità su cui già si sta lavorando e programmando.