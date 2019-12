SAGGIO DI NATALE A PESCINA CON I RAGAZZI DEL CENTRO DIURNO ARCOBALENO

Recitazione e musica, un esibizione che ha emozionato i presenti quella portata in scena dagli ospiti del centro Anfass di Pescina in occasione del saggio di Natale per fare gli auguri a parenti e amici.

“Anche quest’anno”, ha spiegato Mirella Barbieri del centro diurno Arcobaleno”, grazie a dei fondi, alla fondazione terzo pilastro l’anfass abbiamo lavorato importanti progetti teatrali.

I nostri ragazzi sono stati impegnati in diverse attività. In particolare per lo spettacolo messo in scena si sono esibiti nella recitazione, nella musica, insomma un progetto importantissimo”.

Presente all’evento anche la Presidente dell’Anfass di Avezzano Domenica Di Salvatore che ha evidenziato l’importanza di queste realtà per tutto il territorio.

“ Una bella giornata, sicuramente un bella realtà quella di questo centro utile all’intera marsica orientale”, ha commentato il Sindaco Stefano Iulianella, “realtà indispensabili, utili a questi ragazzi che qui trovano gli spazi e le professionalità di cui hanno bisogno. Per noi delle istituzioni è un dovere essere presenti e fare di tutto per migliorare sempre di più anche le aree dove poter far esprimere questi ragazzi”.

Soddisfazione e apprezzamento per l’evento è stata espressa anche dall’assessore al sociale Luigi Soricone. “ Sono quegli eventi che riempiono il cuore e l’anima di gioia”, ha evidenziato, “ un appuntamento al quale nessuno vorrebbe mai mancare”.