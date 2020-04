SAN BENEDETTO DEI MARSI: I RAGAZZI DEL 1980 DONANO DPI ALL’OSPEDALE DI AVEZZANO E AL PTA DI PESCINA

La Marsica è in piena emergenza. Le Asl sono senza Dpi (Dispositivi di protezione individuali).

È questo lo scenario che si sta presentando nel territorio marsicano.

I ragazzi, classe 1980, del Comitato feste di San Benedetto dei Marsi decidono di accogliere la richiesta di aiuto lanciata dagli operatori sanitari dei due presidi ospedalieri, e hanno lanciato una raccolta fondi finalizzata all’acquisto di questi dispositivi.

“I nostri reparti ospedalieri hanno bisogno di DPI. Lì dove nascono i nostri figli, dove vengono ricoverati i nostri nonni, dove i nostri cari effettuano le chemio, esattamente lì dove ognuno di noi è stato o ci sarà per belli o anche, purtroppo, brutti motivi, noi chiediamo un piccolo contributo. I dispositivi sanitari saranno donati all’ospedale di Avezzano e al PTA di Pescina. Il Comitato Feste 2020, classe 1980 c’è! Aiutateci ad aiutare”. Questo il messaggio espresso dai ragazzi del comitato il giorno 24 marzo, data di inizio della raccolta fondi.

Sono passate due settimane e la promessa fatta è stata mantenuta, grazie alle numerose persone che si sono attivate effettuando una donazione, per coloro che in questi giorni stanno combattendo in prima linea contro il coronavirus.

In data odierna il comitato ha consegnato 144 mascherine FFP2, 350 mascherine chirurgiche, 3 contenitori di gel disinfettante, 3500 guanti all’ospedale di Avezzano e 150 mascherine chirurgiche, 2 contenitori di gel igienizzante e 1500 guanti al PTA di Pescina.

“Ringraziamo davvero di cuore – affermano i ragazzi – tutte le persone che hanno creduto in noi. Il comitato feste 2020, classe 1980, è stato solo un tramite, nulla sarebbe stato possibile senza di voi”.

La gara di solidarietà prosegue, per chi volesse contribuire, basta accedere alla piattaforma GoFundMe, cliccando il seguente link gf.me/u/xsi649 .