SAN BENEDETTO. GLI AMATORI A SOSTEGNO DEI BIMBI MALATI LEUCEMIA

Gli AMATORI della Asd San Benedetto Venere,si distinguono dentro e fuori dal campo di gioco. La loro generosità, questa volta l’hanno indirizzata verso l’associazione EDOARDO MARCANGELI ed in particolare per “A Casa di Edo”, una casa di accoglienza posta nelle immediate vicinanze dell’ospedale Bambino Gesù, rifugio sicuro e gratuito per famiglie e bimbi in cura per gravi malattie onco-ematologiche…A casa di Edo è una struttura semplicemente meravigliosa! Si vive come in una grande famiglia. Ogni giorno,i membri dell’associazione si impegnano per rendere, la vita serena e un po’ meno difficile, cercando di accompagnare gli ospiti con piccoli gesti di affetto e vicinanza.Gli atleti AMATORI ,hanno voluto onorare le finalità dell’associazione EDOARDO MARCANGELI con un piccolo concreto gesto di generosità al fine di sostenere le famiglie dei bimbi ricoverati che, oltre al dolore, vivono anche difficoltà economiche, sperando di rendere meno pesante e dolorosa la loro esperienza, dopo aver ricevuto la diagnosi di questa terribile malattia, la LEUCEMIA.

L’associazione inoltre favorisce anche la ricerca e lo studio nel campo dei tumori infantili.Un plauso a questi atleti ed alle loro significative iniziative.