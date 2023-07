SAN FESTIVAL – SPORT & NATURA BARISCIANO SECONDA EDIZIONE

Sport, musica e street food a Barisciano (L’Aquila), in occasione della seconda edizione del SaN Festival – Sport & Nature in programma sabato e 29 e domenica 30 luglio. Quest’anno, il programma raddoppia con una due giorni che apre a nuove discipline.

Oltre alla cicloturistica ed allo street boulder, nell’edizione 2023 sarà possibile partecipare anche ad una urban trail, competizione podistica di 10 km, una competizione di orienteering, sessioni di yoga, un raduno di parapendio e deltaplani a motore, e percorsi di trekking guidati grazie al coinvolgimento dei professionisti di Gran Sasso Guides.

Non può mancare lo street food, così come non possono mancare attività e giochi per i più piccoli. Per le due serate sono previsti due concerti, sabato 29 sul palco del SaN Festival saliranno i “Miami & the groovers”, una tra le rock band indipendenti più apprezzate, direttamente dalla Romagna, che eseguiranno canzoni originali ma anche famose cover.

Domenica 30, per la chiusura, sarà la volta di Giuliano Molinari & friends che presentano la serata “Una notte in Italia” ripercorrendo la storia della musica del Belpaese attraverso le note di alcuni dei più famosi cantautori del nostro paese.

“Dopo il successo del 2022 – le parole del sindaco Fabrizio D’Alessandro, presidente del comitato organizzatore – non potevamo esimerci dal riproporre il SaN Festival anche quest’anno. Abbiamo deciso di inserire nuove discipline e di aggiungere una giornata perché crediamo molto in questo evento. Due giornate che saranno occasione di valorizzazione del nostro patrimonio artistico, naturalistico e culturale, bambini ed adulti di ogni età animeranno le vie del paese ed i sentieri ed i percorsi naturalistici limitrofi, avvicinandosi così allo sport, alla natura ed allo sport nella natura, in un contesto multigenerazionale di grande impatto sociale.”

Da sottolineare la collaborazione con Elias Iagnemma, originario di Barisciano e riconosciuto boulder di fama internazionale. Di grande rilevanza la SaN urban Trail, gara podistica di 10 km con partenza all’imbrunire, è stata inserita in due circuiti, il “Corrimaster”, circuito regionale tra i più importanti del settore e “corri il contado”, nuovo circuito che racchiude diverse competizioni podistiche organizzate nel territorio aquilano.

Quindi appuntamento a fine luglio nel paese di Barisciano, definito da molti la porta del gran sasso per la sua posizione alle pendici della catena montuosa.