SAN VINCENZO VALLE ROVETO .“CENA TRA GLI ULIVI. SOTTO LA LUNA E LE STELLE D’ESTATE”: UNA MAGICA NOTTE FRA PIANTE SECOLARI, STELLEE GASTRONOMIA D’ECCELLENZA SABATO 15 LUGLIO DALLE ORE 20.00

Una serata magica fra gli ulivi e la volta stellata nelle campagne di San Vincenzo Valle Roveto (AQ), ai confini tra Abruzzo e Lazio. Torna sabato 15 luglio, in località Fonte Martuno, “Cena tra gli ulivi. Sotto la luna e le stelle d’estate”: l’evento pensato dalla Comunità agricola Valle Roveto e dall’associazione “La Monicella” che permette d’immergersi nel territorio in cui si produce un olio di eccellenza, il pregiato evo Castrum nella varietà autoctona La Monicella, unico presidio Slow food della Marsica. Un cultivar dalle caratteristiche uniche, con le grandi piante secolari che segnano il paesaggio della Valle Roveto da cui proviene un olio di riconosciuta qualità, anche perché privo di trattamenti viste le condizioni microclimatiche locali che ostacolano lo sviluppo di batteri e funghi.

Un’occasione preziosa, insomma, per stare insieme e conoscere un territorio ricco di bellezze naturali, tradizioni e gastronomia, compresa all’interno di “Ambient’arti nelle Terre dei Marsi”: il festival che prevede fino a settembre oltre sessanta eventi nell’Area interna Giovenco-Roveto-Vallelonga. Questo il programma:

Ore 20.00 “Aperitivo all’imbrunire”: degustazione guidata sull’olio Evo Castrum Biologico e Monicella prodotto dalla Comunità Agricola Valle Roveto

Ore 20.30 “A cena circondati dagli ulivi e dalla musica live”: piatti selezionati per valorizzare il corretto abbinamento dell’olio EVO del nostro frantoio con i prodotti del territorio

Ore 23.00 “Tocco il cielo con un dito”: sul prato la contemplazione dello spettacolo più bello del mondo, l’osservazione astronomica con l’astrofilo Franco Salvati e il suo telescopio professionale alla ricerca di stelle, galassie, pianeti e di quelle particolari “illusioni” che chiamiamo Costellazioni

L’evento fa già registrare un primo successo in termini di presenze. Tantissime le richieste di partecipazione pervenute, risultato che premia l’organizzazione e da lustro al borgo rovetano, sempre più al centro delle dinamiche turistiche in ottica enogastronomica. “Questa manifestazione è giunta ormai alla sua quinta edizione – ha spiegato il sindaco di San Vincenzo Valle Roveto, Carlo Rossi – e per il secondo anno consecutivo godrà della scena di Fonte Martuno. Sono queste, a mio avviso, le iniziative che fanno conoscere il territorio e le sue ricchezze. I tesori della terra devono essere valorizzati attraverso iniziative di condivisione. Questa, in particolare, sarà una serata di grande fascino, illuminata dalle stelle e impreziosita dallo sfondo delle nostre montagne”, ha concluso Rossi.

Lo svolgimento dell’evento dipenderà dalle condizioni climatiche favorevoli per una cena all’aperto; in caso di maltempo l’evento verrà rinviato alla prima data utile previa comunicazione agli iscritti.

Il programma dettagliato con tutti gli appuntamenti è su www.dmcmarsica.it e www.galmarsica.it, sui siti dei Comuni e dei Partner e sulle relative pagine social.

Per informazioni:

coopagrivalleroveto@gmail.com