SAN VINCENZO VALLE ROVETO. PUNTO DA UN INSETTO MUORE PER SHOCK ANAFILATTICO

Una puntura di insetto, lo shock anafilattico è morto così Marco Solfrizzo 63 anni, originario di Balsorano ma residente a San Giovanni Nuovo.

L’uomo era andato in campagna quando ha iniziato ad accusare malessere dopo essere stato punto. In quanto allergico ha subito chiamato i soccorsi, sul posto la guardia medica e l’elisoccorso del 118 dell’Aquila. Il personale medico però non è riuscito a salvare la vita al 63enne.