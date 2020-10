SANITA’ MARSICANA SENZA PERSONALE, L’APPELLO DI GIOVAGNORIO

Lo scrive in un post su facebook il sindaco di Tagliacozzo Vincenzo Giovagnorio:

Mancano medici!Mancano infermieri!Mancano operatori sanitari!Mancano posti letto!Benvenuti nella SANITÀ MARSICANA 2020!Innanzitutto ringrazio i pochi medici, i pochi infermieri e i pochi operatori sanitari che stanno fronteggiando questa immane battaglia con la pandemia e contro le altre malattie con eroico coraggio e abnegazione.Ieri – fatto incredibile – una signora originaria di Luco, Maria Giuseppa Palma, è morta in autoambulanza di fronte all’Ospedale di Avezzano, nonostante le reiterate richieste di ricovero nel reparto covid (vecchia OBI), poiché al momento i 4 posti letto (solo quattro… vergognoso!) non erano disponibili. Onore e rispetto per la “truppa” quindi che opera con mezzi inesistenti e inadeguati, ma “Il pesce puzza dalla testa”! Biasimo e deplorazione – per usare una terminologia educata – per chi, avendo la responsabilità della direzione generale sanitaria, si è fatto trovare totalmente impreparato e disorganizzato a questa emergenza ampiamente prevista fin dalla primavera scorsa.La politica regionale seguiti ad assegnare posti di responsabilità a persone assolutamente inadeguate, tanto poi a rimetterci sono i comuni cittadini….