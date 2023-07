SCRITTE DIFFAMATORIE NEI CONFRONTI DELL’EX QUESTORE PENNELLA, NEI GUAI UN TIFOSO DEL TERAMO CALCIO

Nei giorni scorsi personale della DIGOS della Questura di Teramo ha effettuato una perquisizione personale e locale, delegata dalla locale Procura della Repubblica, nei confronti di un ultras del Teramo calcio appartenente al gruppo “SediciGradoni”, ritenuto essere l’autore delle scritte diffamatorie nei confronti dell’ex Questore della Provincia di Teramo Dott. Lucio Pennella rinvenute in data 30 Aprile 2023 sul muro di un’ abitazione privata situata in Via Nicola Castagna.

L’attività di indagine espletata dalla Digos della Questura di Teramo, consistita nella disamina delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private, ha consentito di raccogliere importanti elementi che hanno permesso alla locale Procura della Repubblica di emettere un Decreto di perquisizione personale e locale nei confronti del soggetto ritenuto responsabile dell’azione delittuosa, indagato per i reati di Diffamazione aggravata e Deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

La attività di P.G. espletata su Delega della Procura della Repubblica, ha permesso di rinvenire una bomboletta spray di colore nero con la quale verosimilmente era stata effettuata la scritta, sottoposta a sequestro unitamente al telefono cellulare, sul quale, i successivamente accertamenti hanno evidenziato la presenza di materiale ritenuto pertinente ai reati per cui si procede.