SETTIMANA MARSICANA, SABATO 7 AGOSTO PRESSO IL PARCO TORLONIA DI AVEZZANO

Alle ore 20.45 salgono palco, per dare il via a una altra splendida serata del calendario della Settimana Marsicana, i “Three Generation” con il loro progetto musicale che nasce interamente nel panorama musicale marsicano, dove i componenti del gruppo hanno trovato il luogo dove crescere: in accademia, in sala prove e successivamente sul palcoscenico. Tre generazioni a confronto che propongono, esibendosi dal vivo, l’esecuzione dei più grandi successi dal rock italiano anni 70 ai brani pop rock contemporanei nazionali.

Alle 21,30 farà seguito lo spettacolo di cabaret di Gianluca Impastato comico milanese conosciuto dal pubblico per la sua esibizione a “Colorado” interpretando l’enologo Chicco d’Oliva e Mariello Prapapappo, l’uomo dei misteri. Insieme al gruppo comico “I Turbolenti”, di cui fa parte dalla fondazione nel 1998, ha vinto il Festival Nazionale del Cabaret nel 2000 e il prestigioso premio della critica al premio “Charlot” a Paestum nel 2002, e partecipa dal 2003 alla trasmissione “Colorado” su Italia 1. Nel 2017 partecipa alla seconda edizione del “Grande Fratello VIP”. Ha recitato in alcuni film comici con Diego Abatantuono e in molte pièce teatrali.

Regalerà al pubblico presente uno spettacolo che garantisce grandi risate e divertimento.

Presenta la serata la giornalista Orietta Spera.