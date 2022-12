Spettacolo al Liceo B. Croce con il professore e DJ irlandese Fergal Kavanagh

Tutto pronto al Liceo B. CROCE per la lezione – spettacolo The Tune Into English Roadshow con il professore e DJ irlandese Fergal Kavanagh che si terrà presso l’Aula Magna dell’ Istituto venerdì 13 gennaio.

Il professore è gradito ospite del Liceo da oltre 4 anni e la sua presenza è ormai tradizione consolidata e apprezzata anche da altri istituti.

Saranno ospiti gli alunni delle Scuole Medie della Marsica; gli alunni del Liceo Croce fungeranno da tutor durante questo spettacolo interattivo e divertente ideato per insegnare l ‘inglese attraverso la musica pop.

Saranno proposti testi musicali con hit attuali ed evergreen mirati al processo di insegnamento – apprendimento della lingua Straniera.

L’evento aprirà la Settimana del Liceo Croce che quest’anno sarà intitolata “Storie e culture di pace”

Venite armati di inglese e pronti per cantare e ballare.