SPOLTORE: IDENTIFICATO DAI CARABINIERI E DEFERITO ALLA PROCURA DEI MINORI IL BULLO RESPONSABILE DEL PESTAGGIO AGLI ANZIANI

A distanza di poche ore, i Carabinieri della Compagnia di Pescara, sotto la guida del Tenente Rolando Giovanni, in sinergia con la Stazione Carabinieri di Spoltore, Comandata dal Luogotenente Carica Speciale Bicocca Enrico, hanno identificato e deferito alla Procura dei Minori dell’Aquila, il bullo quindicenne J.H. italoalbanese, residente a Pescara, autore dell’aggressione subita da 2 anziani nella serata del 2 gennaio scorso allorquando i predetti, all’uscita dal circolo ricreativo per anziani “lo svago”, situato in Villa Raspa di Spoltore, per futili motivi si sono visti dapprima derisi e poi malmenati dal giovane.

Le risultanze investigative prodotte dai militari a conclusione delle serrate indagini, scaturite nell’immediatezza dei fatti, hanno permesso di raccogliere gravi ed inconfutabili indizi di colpevolezza a carico del minore, confermati anche grazie alle testimonianze rese da alcuni coetanei presenti all’accaduto e che si trovavano in compagnia dell’aggressore, i quali, nelle ore successive mossi da sensi di colpa, si sono presentati spontaneamente insieme ai propri genitori nella caserma dei Carabinieri di Rancitelli ove appunto hanno reso spontanee dichiarazioni circa quanto avvenuto quella sera.

Sono comunque ancora in corso accertamenti a cura dei Carabinieri volti a verificare eventuali ulteriori responsabilità del giovane bullo, circa analoghi episodi violenti, ai danni degli anziani frequentatori del citato circolo e mai denunciati per paura di ritorsioni.