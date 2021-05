SPOSA INDIGNATA LASCIA SULL’ALTARE IL SUO FUTURO MARITO PERCHE’ NON CONOSCE LA TABELLINA DEL “2”

Il fatto è accaduto in India, precisamente in un villaggio del distretto di Mahoba, nello Stato dell’Uttar Pradesh. Secondo quando è stato riferito dalla stampa locale indiana, durante la celebrazione di un matrimonio combinato tra famiglie la sposa ha lasciato, all’improvviso, l’altare dove stava per convogliare a nozze con l’amato sposo perché, quest’ultimo, le avrebbe mentito sulla sua istruzione. Infatti, l’ex futuro marito avrebbe ,alla fine, candidamente ammesso di non conoscere neanche la tabellina del “2”. Da tempo la giovane nutriva dubbi sui titoli di studio del suo ex fidanzato. A nulla sono valsi i tentativi di far tornare indietro la ragazza da parte di amici e parenti. La polizia non ha aperto alcun fascicolo sulla vicenda, dato che le famiglie degli sposi hanno già raggiunto un accordo che prevede la restituzione dei regali dei gioielli scambiati fino a questo momento dalla coppia.