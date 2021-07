Una studentessa di quindici anni ha perso la vita travolta da un treno regionale proveniente da Ancona nella stazione di Fabriano. Un testimone ha raccontato di averla vista sporgersi sul binario 2 all’arrivo del convoglio ferroviario. La giovane non è deceduta sul colpo. E stata trasportata in ospedale dal personale medico-sanitario del 118 prontamente intervenuto sul posto, ma non ce l’ha fatta a causa delle sue condizioni gravi e disperate.