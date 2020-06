SULMONA: PRIMA UCCIDE LA MOGLIE E POI SI CONFICCA UN COLTELLO SUL PETTO

I Carabinieri sul luogo dell’omicidio. Foto di Claudio Lattanzio

Sulmona, (AQ). Un uomo di 70 anni residente a Corfinio, ieri pomeriggio dopo essere tornato a casa a seguito di una degenza nell’ospedale San Salvatore di L’Aquila, avrebbe avuto una brutta discussione con la moglie 68enne. Discussione ripresa nella mattinata di oggi e che è sfociata in un’ aggressione culminata con la morte della donna. Subito dopo l’uomo avrebbe cercato di suicidarsi conficcandosi un coltello nel petto. Ad accorgersi di quanto accaduto è stato il figlio dell’anziana coppia che ha subito soccorso il padre. Il 70enne operato nell’ospedale di Sulmona, non sarebbe in pericolo di vita. Sul fatto indagano i Carabinieri della compagnia di Sulmona.

Fonte: Il Centro