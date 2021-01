SUPERBONUS 110%: ATTIVATO PRESSO LA CNA DI AVEZZANO L’UFFICIO DEDICATO

E’ quanto si apprende in una nota a firma di Fabrizio Belisari, Direttore della CNA di Avezzano, che esprime piena soddisfazione in merito all’avvio di tale attività, frutto di un intenso lavoro condotto in questi mesi e finalizzato al collaudo di un meccanismo si complesso, ma non impossibile, rappresentato dal nuovo quadro di incentivi in materia di riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio.

“Ciò che intende fornire la CNA”, continua Belisari, “è un servizio a 360 gradi a quanti ne faranno richiesta: i cittadini, proprietari di immobili da un lato e le imprese e i progettisti dall’altro. Il tutto con la consapevolezza che questo rappresenta solo il primo step di un’intensa attività visti i numerosi contratti già sottoscritti e, di contro, i tempi dettati dal Governo centrale che impongono la “fine lavori” entro giugno 2022 – data prorogabile fino al 31 dicembre dello stesso anno ma solo per quegli interventi per i quali è stato realizzato almeno il 60% dei lavori – almeno di una proroga importante che l’Associazione già sta richiedendo a gran voce. Gli attori principali dello sportello dedicato al Superbonus 110% saranno il Consorzio Edilcoop Abruzzo, alla guida del Presidente Ing. Berardino Pierleoni e del rinnovato consiglio di amministrazione; la CNA forte delle convenzioni sottoscritte con i maggiori istituti di credito per ciò che concerne la cessione dei crediti; il Confidi Fidimpresa per l’assistenza creditizia e finanziaria, un nutrito staff di tecnici e professionisti e, in ultimo, non certo per importanza, le imprese del comparto edile che, numerose, stanno aderendo al Consorzio”.

“L’obiettivo del Consorzio Edilcoop”, sottolinea il Presidente Pierleoni, è quello di erogare un servizio dedicato alle imprese ed ai progettisti che intendono operare con il Superbonus 110%. Il Consorzio può gestire l’intera pratica a livello amministrativo, tecnico e fiscale, curando i rapporti con gli istituti di credito, la produzione di tutta la documentazione necessaria, la due diligence tecnica, l’analisi e la verifica dei massimali, l’asseverazione Enea ed il Visto di conformità all’Agenzia delle Entrate. Per questo motivo è doveroso un ringraziamento al Presidente della CNA Francesco D’Amore in considerazione del fatto che, grazie all’Associazione, oggi siamo in grado di mettere a disposizione del territorio un meccanismo ben collaudato.”

“Non è una pretesa,” né tantomeno un atteggiamento presuntivo, tuttavia, dichiara Francesco D’Amore, “un tale strumento, abbiamo ragione di credere, possa essere messo al servizio di ciascun Comune, vista la difficoltà che gli uffici tecnici stanno riscontrando per lo smaltimento delle pratiche edilizie; non possiamo permetterci che il complesso iter burocratico vada ad inficiare gli effetti benefici del Superbonus, vista anche la scadenza che ricordava il Direttore, una data imminente se consideriamo l’ingente mole di lavoro già cantierata. Snellire le procedure è il primo impegno assunto dal nostro ufficio. Per questo”, conclude D’Amore, “auspichiamo ad una collaborazione stretta tra Associazione ed Enti locali.” Ricorda il Presidente D’Amore che l’ufficio Superbonus 110%, istituito presso la CNA di Avezzano, con i propri tecnici e professionisti è a completa disposizione di cittadini ed imprese.