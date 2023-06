SVENTOLA A FOSSACESIA LA 22ESIMA BANDIERA BLU, ACCOLTA DA 150 BAMBINI E RAGAZZI CANTANDO “VOLARE”

Con due distinte cerimonie, è stata issata la Bandiera Blu 2023, a Fossacesia. Il vessillo della Foundation for Environmental Education (FEE), il numero 22 consecutivo ottenuto dalla città, sventola in piazza Alessandro Fantini, accanto alla sede del Comune, e su tutte le spiagge. Alla manifestazione presenti il sindaco, Enrico Di Giuseppantonio, gli assessori Maura Sgrignuoli, Giovanni Finoro e Danilo Petragnani, il Comandante della Stazione Carabinieri, Michele Cefaratti.

“La Bandiera Blu saluta la nuova stagione estiva di Fossacesia – sottolinea il sindaco Di Giuseppantonio -. Non è solo un simbolo, ma certifica la qualità delle acque del nostro mare, dei servizi che offriamo e di una attenta conservazione dell’ambiente. Simbolicamente, abbiamo consegnato allo stabilimento la Sirenella, tra i più antichi del Lungomare, la prima Bandiera Blu 2023, per gli altri procederemo nei prossimi giorni”.

Sindaco e assessori comunali sono stati accolti dai bambini e ragazzi del Centro Estivo, ospitati nello spazio una “Spiaggia per tutti”, che hanno intonato “Volare”. “Mi ha fatto molto piacere, ha aggiunto Di Giuseppantonio – perché hanno dimostrato d’aver compreso l’importanza che riveste il vessillo della FEE ed è per noi un motivo di soddisfazione che conferma di aver lavorato bene e con tanta passione per il loro futuro.”