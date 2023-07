SVOLTA NEL GIALLO DI CASTROVALVA (ANVERSA DEGLI ABRUZZI): IDENTIFICATO IL CADAVERE, INDAGATI I FIGLI. AVEVANO NASCOSTO IL CORPO PER CONTINUARE A INCASSARE LA PENSIONE

La svolta è arrivata ad un anno dal ritrovamento del corpo dell’uomo, rinvenuto la scorsa estate nella frazione di Anversa degli Abruzzi; si tratta Bruno Del Negro, 81enne di Trani.

A fare luce su quello che era stato definito fin da subito un vero e proprio giallo, le indagini portate avanti dalla Procura della repubblica di Sulmona e i Carabinieri, dalle quali sarebbe emerso che l’uomo era impossibilitato a muoversi dal letto ed era accudito da uno dei suoi tre figli insieme alla compagna che se ne sono occupati fino al giorno del suo decesso.

Il figlio che, come emerso dalle indagini, in concorso con la compagna, avrebbe deciso di disfarsi del cadavere, mettendolo in un sacco a pelo, per poi abbandonarlo lungo una stradina di Castrovalva, al fine di continuare a percepire la pensione di circa 3.000 euro al mese, riuscendo a incassare complessivamente la somma di circa 60.000 euro con pari danno per l’Inps.

Da qui la denuncia e l’iscrizione sul registro degli indagati dei tre figli e la compagna di uno di loro.