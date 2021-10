TAEKWONDO CELANO: FRANCESCO SCAMOLLA E LUIGI FEGATILLI CONQUISTANO DUE MEDAGLIE DI BRONZO ALL’ALBANIAN OPEN

Un’altra prestazione di grandissimo rilievo per gli atleti del Centro Taekwondo Celano. La squadra allenata dai maestri Ennio e Calvino Cotturone conquista due medaglie di bronzo agli Internazionali disputatisi in Albania lo scorso 2/3 ottobre. Oltre 1000 atleti provenienti da tutta Europa si sono affrontati su ben 8 campi di gara per una stagione sportiva che appena iniziata già regala successi ai campioni del team Cotturone.

A salire sul podio internazionale Luigi Fegatilli e Francesco Scamolla. Luigi dopo aver superato gli ottavi e i quarti di finale in un combattimento tiratissimo, caparbiamente supera gli avversari e conquista un meritatissimo terzo posto e la medaglia di bronzo. Francesco non nuovo ad imprese del genere, pur affrontando atleti più grandi e di maggior esperienza essendo da poco entrato nella categoria juniores, magistralmente supera uno dopo l’altro gli avversari e dopo aver condotto in vantaggio anche un emozionante semifinale, riesce nell’impresa di salire sul podio medaglia di bronzo anche per lui.

Il maestro Calvino Cotturone è soddisfatto della prestazione dei ragazzi che hanno dimostrato di tenere duro e non arrendersi anche di fronte ad una gara che iniziata in mattinata si è conclusa in tarda notte, con notevole dispendio di energie fisiche e mentali che hanno messo a dura prova gli atleti. Sono emozionato per i risultati ottenuti e la prova brillante dei ragazzi: i successi Nazionali degli ultimi anni ci hanno fatto alzare il livello ed oggi partecipiamo a gare Internazionali a punteggio Olimpico. Competizioni di difficoltà elevate, spesso si incontrano atleti delle Nazionali Europee, ma i risultati confermano che siamo in grado di vincere anche in campo Internazionale.