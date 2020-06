TAGLIACOZZO UNITA ADERISCE ALLA MANIFESTAZIONE PER IL PPI

Tagliacozzo Unita aderisce convintamente alla manifestazione convocata dal Comitato Pro Ospedale della dott.ssa Rita Tabacco per chiedere la riapertura del PPI di Tagliacozzo, una riapertura che deve essere immediata e a pieno servizio. Coerentemente con le nostre battaglie storiche, che abbiamo sempre portato avanti a prescindere dal colore politico degli interlocutori regionali, dopo aver aderito a tutte le petizioni che si sono svolte in queste settimane, non possiamo che aderire anche a questa nuova iniziativa del Comitato. Abbiamo sempre auspicato che sul tema della sanità si riuscisse a costruire quel clima di unità e cooperazione che da troppo tempo manca a Tagliacozzo a causa del prevalere di rigidità, faziosità e indisponibilità a un confronto che può e deve essere anche serrato, ma che deve riguardare sempre il merito dei problemi e delle soluzioni senza personalizzazioni e beghe sterili. Come sempre, da parte nostra non mancherà ogni sforzo utile a far sì che ciò finalmente avvenga, perché solo se la città sarà unita nel perseguimento dei diritti fondamentali dei cittadini e degli interessi strategici del territorio si potrà aprire una stagione di rilancio sulle questioni cruciali che riguardano i servizi, lo sviluppo, i trasporti e la salute.