L’ex Sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi è risultato positivo al Coronavirus.

La notizia l’ha diffusa proprio l’ex Primo Cittadino, chirurgo presso l’ospedale cittadino, il quale ha spiegato di aver voluto legare il suo messaggio sui social non tanto per annunciare la positività al COVID-19, ma per invitare ancora una volta la gente a rimanere in casa, non uscire ed attenersi a tutte le restrizioni previste per affrontare questa emergenza sanitaria.