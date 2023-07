TORNA GIRONI DIVINI NELLE LOCATION DA FAVOLA DI TAGLIACOZZO, ECCO TUTTE LE NOVITÀ DELL’EDIZIONE 2023

Un percorso alla scoperta dei vitigni abruzzesi e le sei attese finali per incoronare i migliori vini d’Abruzzo. Tutto questo sarà l’edizione 2023 di Gironi divini, l’evento dedicato alle cantine vinicole abruzzesi che da undici anni è protagonista dell’estate marsicana.

Archiviate le restrizioni imposte dalle norme per contrastare la diffusione del coronavirus a Gironi divini tornano i banchi d’assaggio nello scenario di palazzo Ducale per permettere agli amanti del buon vino di passeggiare con calice alla mano in uno dei contesti più affascinanti del centro storico di Tagliacozzo da giovedì 17 a sabato 19 agosto. Si potrà passare liberamente da una postazione all’altra, scegliendo tra decine di etichette suddivise per vitigno. Un evento esclusivo che torna con un abito nuovo e con l’obiettivo di far conoscere il vino abruzzese a tutti.

“Potrete assaggiare tutto ciò che volete”, ha commentato Franco Santini, curatore tecnico della manifestazione, “con sommelier professionisti al vostro servizio, che vi illustreranno pregi e caratteristiche dei vari vini. E se, tra un calice e l’altro, doveste sentire un languorino, un paio di postazioni di street food di alta qualità placheranno il vostro appetito. A completare il tutto, assaggi liberi di altre prelibatezze, come mieli e oli di territorio”.

Chi vorrà, inoltre, potrà entrare a far parte della giuria di una delle sei finali programmate durante la tre giorni di Gironi divini. Si tratta di appuntamenti esclusivi e a numero chiuso durante i quali i partecipanti sono chiamati all’arduo compito di decidere qual è secondo loro il miglior vino abruzzese.

Ci saranno sei diversi momenti, due a sera, tra la terrazza della Locanda La Parigina e le sale del museo di San Francesco. I vini selezionati durante l’anteprima di Gironi divini da una giuria tecnica composta da giornalisti, sommelier e rivenditori saranno sottoposti al vaglio della giuria popolare.

Si partirà con i dieci migliori vini Pecorino d’Abruzzo e Trebbiano d’Abruzzo il 17 agosto, poi si procederà con i bianchi da vitigni minori e i Montepulciano d’Abruzzo giovane il 18 agosto e si chiuderà con il Cerasuolo d’Abruzzo e il Montepulciano d’Abruzzo riserva.

Per informazioni e prenotazioni www.gironidivini.it oppure 335.7533346 – 349.2906010