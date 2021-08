Torna la Notte bianca dei bambini a Sante Marie. Un’intera serata dedicata ai piccoli organizzata dal Comune di Sante Marie in collaborazione con la Proloco Sante Marie.

L’appuntamento, giunto quest’anno alla nona edizione, si terrà nel pieno rispetto delle norme anti covid.

Piazza Aldo Moro si trasformerà in un grande parco giochi all’aria aperta tra intrattenimento, laboratori e tanto divertimento!

Ad animare la serata Cesare Campana e Timba kids che faranno giocare i piccoli sotto le stelle. Non mancherà il mago per stupire tutti i bambini presenti. Appuntamento domani sera dalle 21 in piazza Aldo Moro a Sante Marie.