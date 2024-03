TORNA SABATO 23 L’APPUNTAMENTO ANNUALE CON EARTH HOUR CON DUE EVENTI A CHIETI

Il racconto di un viaggio in Patagonia e una cena a lume di candela per l’Ora della Terra. Tante le adesioni: le città capoluogo, il Parco della Maiella, il Museo universitario…

Un pomeriggio dedicato alla Terra: questo è quello che il WWF Chieti – Pescara propone per sabato 23 marzo prossimo, in occasione dell’appuntamento annuale con Earth Hour, l’evento promosso a livello mondiale dal WWF per unire le persone di tutto il Pianeta in un gesto simbolico (spegnere le luci per un’ora, dalle 20:30 alle 21:30) e insieme per proporre qualcosa di utile a mitigare gli effetti della crisi climatica e per impegnarci per un futuro di benessere per tutti. In un momento pieno di difficoltà e incertezze, una grande azione globale in grado di unire tutti in un’unica richiesta, è già di per sé un messaggio di pace e solidarietà: perché solo insieme possiamo far sentire la nostra voce e chiedere un futuro più sicuro, giusto e sostenibile per tutti.

Sono tanti gli enti del territorio che hanno aderito e che spegneranno, sabato sera, un monumento per segnare la propria partecipazione all’Ora della Terra, a cominciare dalle città capoluogo, Chieti e Pescara. Ma anche il Parco Nazionale della Maiella, il Museo universitario stesso, e ancora Guardiagrele, Canosa Sannita e diversi altri comuni che si stanno aggiungendo in queste ore.

A Chieti sono previsti due appuntamenti: alle 18, nell’auditorium del Museo universitario (ingresso da viale IV Novembre) Marcella Spaziano presenterà, con l’ausilio di belle immagini, riflessioni su “Patagonia – cronaca di viaggio in territorio argentino con osservazioni in chiave ecologica”. Un racconto nato da un recente viaggio, per dirla con Marcella, «in un universo in continua evoluzione che nasconde luoghi ancora segreti e pieni di fascino». Ingresso libero sino a esaurimento posti.

Alle 20 ci sarà invece una cena a lume di candela presso il Ristorante “Nino”, aperta a chiunque voglia partecipare previa prenotazione (WhatsApp 3202788489 o mail chietipescara@wwf.it – costo 18 euro) entro la serata di giovedì 21.

Ricordiamo infine che, in occasione della Pasqua, a chi vuole iscriversi al WWF, regalare una iscrizione o rinnovare passando alla domiciliazione bancaria sarà donato un uovo di buonissimo cioccolato.