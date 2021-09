TORNIMPARTE: INAUGURATA LA NUOVA TRIBUNA COPERTA DEL CAMPO COMUNALE

La nuova tribuna coperta del campo comunale di Tornimparte

Tornimparte. E’ stata inaugurata ieri, in occasione dell’avvio della stagione agonistica dell’ASD Tornimparte 2002, la nuova tribuna coperta presso il campo comunale di Tornimparte. L’opera, realizzata grazie al “Credito Sportivo” del CONI, è stata seguita dall’Assessore alle Opere Pubbliche, Ing. Luigi Giammaria, e dall’Arch. Maria Cristina Deli come Responsabile Unico del Procedimento. La progettazione è stata sviluppata dall’Ing. Vincenzo De Paolis.

“Con l’inaugurazione di questa tribuna coperta, capace di ospitare un centinaio di spettatori, aggiungiamo un altro tassello al Campo Comunale di Tornimparte, tornato a nuova vita dopo il completo rifacimento, concluso nel 2018, con un manto sintetico di ultima generazione” ha dichiarato il sindaco Giacomo Carnicelli. “Il complesso sportivo di Palombaia continua a crescere grazie ad una serie di interventi predisposti dall’Amministrazione Comunale” continua Carnicelli “a breve partiranno i lavori di adeguamento della Palazzetto dello Sport, finanziati all’interno del piano di interventi noto come “Sport e Periferie”, e senza dimenticare il progetto di adeguamento energetico degli spogliatoi e funzionale degli spazi circostanti , recentemente finanziato dalla Regione Abruzzo. Un complesso sportivo che cresce, al pari delle Società Sportive che vi operano, e che ha l’ambizione, in simbiosi con il futuro Polo Scolastico che sorgerà nelle vicinanze, di far diventare la Formazione e lo Sport il principale volano di crescita per tutto il comprensorio”

“Cogliamo l’occasione dell’inaugurazione della tribuna per ringraziare l’amministratore comunale” sottolinea Stefano Nuvolone, Presidente dell’ASD Tornimparte2002. “Questo è un altro tassello che si aggiunge ad un processo di crescita che ci vede ormai come una realtà affermata nel territorio aquilano e non solo.

La prima squadra ha iniziato ieri la propria stagione agonistica, la 4a nel campionato di Promozione raggiunto grazie alla storica promozione del 2018. Il settore giovanile, in crescita costante, inizia oggi una nuova avventura, con numeri sempre più importanti. La nostra Associazione non si è mai fermata, nonostante il periodo terribile legato alla pandemia, anzi, proprio in questi ultimi due anni, ha avviato ulteriori progetti come il centro estivo in collaborazione con altre associazioni del territorio e con l’Istituto Comprensivo Comenio ottenendo un grande consenso da parte di adulti e bambini” conclude Nuvolone.