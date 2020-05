TRAGEDIA A FOLIGNO – MUORE UNA BIMBA DI CINQUE ANNI ANNEGATA NELLA PISCINA DI UN AGRITURISMO

Bimba muore annegata, era uscita a giocare coi cani dell’agriturismo

La bambina, purtroppo lasciata sola, era uscita a giocare con i cani e qualcosa è andato storto. Quando si sono accorti della bambina in acqua, purtroppo non si è potuto far nulla. Le cause, su come sia caduta in acqua ancora sono al vaglio degli inquirenti. Un elicottero dei carabinieri l’ha ritrovata che galleggiava sull’acqua, in una piscina dell’agriturismo lì vicino, riporta La Repubblica.

nb la foto della piscina è di repertorio