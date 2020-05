TRAGEDIA IN UNA VILLETTA DI CARPI: PADRE E FIGLIO RINVENUTI MORTI

I corpi di un 37enne e del padre di 69 anni sono stati ritrovati all’interno di una villetta di via Longhena a Carpi, in provincia di Modena. È stata la moglie dell’uomo, rientrata a casa dopo aver fatto la spesa, a fare la terribile scoperta. Dalle prime informazioni sembra che sia stato il il padre a soffocare il figlio disabile con un sacchetto di plastica in testa, per poi togliersi a sua volta la vita. Sul posto oltre ai sanitari del 118 e della scientifica anche i vigili del fuoco: la casa risultava infatti chiusa dall’interno.